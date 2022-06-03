Jandarmadan sahte deterjan imalathanesine baskın | Video

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu sahte ve taklit deterjan imalathanesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri, N.A. adlı şahsa ait depoya ve eve operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri operasyonda taklit ve sahte deterjan imalathanesini ele geçirdi. Yapılan aramada, 316 adet çeşitli kilolarda sahte taklit boş deterjan ambalajı, 17 adet 10 kiloluk ünlü bir markanın adının kullanıldığı taklit toz deterjanı, 10 adet 25 kiloluk toplam 250 kilo sanayi tuzu, 7 Adet 20 kiloluk toplamda 133 kilo sahte deterjan yapımında kullanılan madde, 1 adet terazi, 1 adet ambalaj makinesi, 3 adet kürek, 3 kilo sahte deterjan yapımında kullanılan kimyasal madde, 4 adet plastik sahte sıvı deterjan ambalajı ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.Olayla ilgili N.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.