Video Yaşam Jandarmadan sahte içki kaçakçılarına şok baskın! | Video
Jandarmadan sahte içki kaçakçılarına şok baskın! | Video

Jandarmadan sahte içki kaçakçılarına şok baskın! | Video

02.04.2022 | 12:24

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahte içki üreten adeta Tekel bayisi gibi çalışan eve operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucu 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi. İstanbul genelinde sahte alkol satma hazırlığında bulunan (Z.Y.) ve (C.Ç.) isimli şahısları kıskıvrak yakaladı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; (Z.Y.) ve (C.Ç.) isimli şahısların temin ettikleri yüklü miktarda sahte alkolü İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Yaklaşık (1) ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin sahte alkolü Avcılar'da bulunan bir evde depoladıkları belirlendi ve söz konusu ev ile çevresi takibe alındı.

TEKEL BAYİSİ GİBİ EV

Evde bulunan sahte alkolün dağıtımına başlanacağını tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı ve (2) şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Evde yapılan aramalarda; (30) litrelik plastik bidonlarda yaklaşık (2000) litre etil alkol ile dağıtıma hazır halde (2000) litre sahte rakı ve viski olmak üzere toplam (4000) litre sahte içki ele geçirildi. Yakalanan (2) şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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