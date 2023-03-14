Jandarmadan sahte içki operasyonu: 1 gözaltı | Video 14.03.2023 | 12:46 Aksaray’da bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çeşitli sahte içkiler ele geçirirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, bir evde sahte içki imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Tespit edilen adresteki ikamet jandarma KOM ekiplerince takibe alındı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgularla birlikte jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Ev, eklentisi ve araçta yapılan aramada 20 litre etil alkol, 15 litre sahte rakı, 5 litre sahte şarap, 5 litre sahte votka, 2 şişe kaçak viski ve 2 şişe fermantasyon mayası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.