Jandarmadan sahte içki operasyonu: 1 gözaltı | Video
Aksaray’da bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çeşitli sahte içkiler ele geçirirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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