Video Yaşam Jandarmadan siber operasyon | Video
Jandarmadan siber operasyon | Video

Jandarmadan siber operasyon | Video

25.03.2023 | 11:11

Mail adreslerini ele geçirerek firmaları “Oltalama” yöntemi ile dolandıran yabancı şahıs yakalandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yabancı şirketlerle internet üzerinden ticaret yapan Türk firmalarının mail adreslerini hackleyerek, ödemeleri kendi hesabına yönlendiren yabancı uyruklu (1) şüpheli şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda; çok sayıda dijital bulgu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRK FİRMALARININ MAİL ADRESLERİNİ HACKLEMİŞ

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri bir siper operasyona daha imza attı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; İstanbul'da faaliyet gösteren plastik fabrikasının ticaret yaptığı İngiltere firmasından ödemesini alamadığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri ödeme sistemini ve mail hesaplarını takibe aldı.

YABANCI UYRUKLU SİBER DOLANDIRICI YAKALANDI

Yapılan inceleme sonucunda; yabancı uyruklu bir şahsın, yabancı şirketler ile ticaret yapan Türk firmalarının Phishing (Oltalama) yöntemi ile mail hesaplarını hacklediği, ticaret içerisinde bulunulan yabancı firmaları kendi kurduğu paravan emlak ofisi hesabına yönlendirdiği ve ödemeleri bu hesaba aktardığı, kurduğu paravan şirket üzerinden çaldığı ödemeleri ev satışı adı altında akladığı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheli şahsı Esenyurt'ta bulunan ikamet adresinde yakaladı. Evde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital bulgu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Nitelikli hırsızlık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ARTTIRILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; 2023 yılında düzenlenen operasyonlarla 8 şüpheli yakalanarak, çok sayıda vatandaş ve firmanın mağduriyeti giderildi.

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