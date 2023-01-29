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Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 108 adet tarihi eser ele geçirildi | Video

Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 108 adet tarihi eser ele geçirildi | Video

29.01.2023 | 10:06

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 108 adet tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli F.Ç ve İ.E.nin elinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan objelere müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde şahısların tarihi eserleri Göktürk Mahallesi'nde bulunan iki ayrı adreste sakladığı tespit edildi. Söz konusu şüpheli şahısları takibe alan Jandarma ekipleri tarafından şahısların adreslerinde yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 101 adet eser ile Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 7 adet eser olmak üzere toplam 108 adet tarihi nitelikli eser ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında müzelik değerde olduğu tespit edilen 108 adet sikke ve obje olduğu değerlendirilen eserler, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Yakalanan şüpheliler F.Ç. ve İ.E. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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