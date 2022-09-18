Video Yaşam Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

18.09.2022 | 11:31

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OTOMATİK OYNAT

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Şanlıurfa'nın Haliliye ve Akçakale ilçelerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Haliliye ve Akçakale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kg esrar, 300 kök Hint keneviri ile av tüfeği ve kenevir parçalama aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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