Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Akçakale ilçelerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Haliliye ve Akçakale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kg esrar, 300 kök Hint keneviri ile av tüfeği ve kenevir parçalama aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.