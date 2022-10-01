Video Yaşam Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 66 kilo ‘Skunk’ ele geçirildi | Video
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 66 kilo ‘Skunk’ ele geçirildi | Video

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 66 kilo ‘Skunk’ ele geçirildi | Video

01.10.2022 | 09:31

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 66 kilogram ‘Skunk’ adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçu kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde; S.N.A. isimli şüpheli bir şahsın İstanbul iline yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alındı. Alınan bilgi kapsamında 3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi Beylikdüzü ilçesinde ikamet adresi haricinde kiraladığı bir dairede depoladığı tespit edildi ve söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda; evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 66 kilogram 'Skunk', 20 gram kokain, 1 adet pres makinesi ile 1 adet vakum makinesi ele geçirildi. Yakalanan S.N.A. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

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