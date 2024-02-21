Jandarmadan uyuşturucu ve kaçak silah operasyonu | Video 21.02.2024 | 16:06 Aksaray’da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın kaçak silah ve uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği belirlenen M.S. isimli şahsın peşine düştü. Yaklaşık 3 gün yapılan teknik ve fiziki takibin ardından jandarma tarafından adrese operasyon düzenlendi. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 17 adet tabanca fişeği ve 32 adet uyarıcı hap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.