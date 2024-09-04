Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama | Video
Sakarya’da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleşen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 226 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
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