Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama | Video 04.09.2024 | 11:13 Sakarya’da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleşen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 226 şüpheliden 14’ü tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa ve uyuşturucu imalatı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 1-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen 198 operasyonda 226 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 11'i tutuklanırken yapılan aramalarda, 780 bin 100 adet boş, 90 bin 400 adet dolu makaron, 244 kilogram tütün, 69 kilogram kubar esrar, 29 kilogram nargile tütünü, 11 kilogram skunk, 3.056 kilogram sentetik uyuşturucu, 69 gram metamfetamin, 2 bin 149 kök kenevir bitkisi, 61 gram kenevir tohumu, 102 litre kaçak alkol, 29 uyuşturucu hap, 46 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 adet elektronik sigara, 8 adet hassas terazi 10 kilogram katı zirai gübre, 3 adet sigara dolum makinesi, 11 adet kazı malzemesi ele geçirildi.