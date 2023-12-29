Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu | Video 29.12.2023 | 08:55 Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi'nde iki ayrı adreste sahte rakı ve şarap üreterek satış yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, adreslere baskın düzenledi. M.E. (49) ve E.S.'nin (34) ikametinde yapılan aramalar neticesinde; 510 litre sahte şarap, 10 litre sahte rakı, 35 adet boş alkol şişesi, 1 adet sahte alkol üretimi için kullanılan damıtma düzeneği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 11 adet fişek ele geçirildi.Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilerek, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.