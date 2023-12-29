Jandarmadan yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu | Video
Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi.
Ayrıca, Cumhuriyet Savcılığı'na bilgi verilerek, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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