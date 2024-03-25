Jandarmadan ‘Zıpkın-4’ operasyonu: 17 kişi yakalandı | Video
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen ‘Zıpkın-4’ operasyonunda 1‘i organizatör, 7’si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs yakalandı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine gönderildi.
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