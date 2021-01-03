Video Yaşam Jandarma’nın Doğa Timi iş başında | Video

Jandarma’nın Doğa Timi iş başında | Video

Jandarma’nın Doğa Timi iş başında | Video
03.01.2021 | 11:13

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere oluşturulan; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi göreve başladı.

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Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; kaçak hafriyat dökümü yaparak ormanları, su havzalarını ve çevreyi kirletenlere, kayıtsız sokak hayvanlarının kayıt altına alınarak tedavi ve bakımlarının yaptırılmasına, koruma altında olan yaban hayvanlarını kaçak olarak avlayanlara, yasadışı kara avcılığı yapanlara, yasaklı ırk köpek besleyenlere ve yasadışı yollarla ülkemize sokulan hayvanların satışını yapanlara yönelik çalışmalar yürütüyor.

Kurulduğu günden itibaren çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; yasadışı yollarla ülkeye sokulup satılmayı bekleyen (10) Boa Yılanı, (8) Piton Yılanı ile (2) Sakallı Kertenkeleyi bulunduğu adreslerden alarak Milli Parklar Müdürlüğüne, yasaklı ırk olarak belirlenmiş olan (4) Pitbull cinsi köpeği ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim etti. Ayrıca ekipler kulak küpesi bulunmayan birçok sokak hayvanının da barınaklara sevk edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağladı.

Kaçak hafriyat dökümü ve kara avcılığına yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler; pandemi süresince uygulanan kısıtlamalar esnasında sokaklarda yaşayan hayvanlara sahip çıkan gönüllüler ile birlikte hayvanların beslenmesinde önemli rol oynuyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi faaliyetlerini, Çevre, Doğa ve Hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlıkları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütüyor.

Toplum duyarlılığının arttırılarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesinde verilen mücadeleye destek olunması maksadıyla; İçişleri Bakanlığınca geliştirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının indirilerek bu kapsamda karşılaştıkları sorunların çözümü için kullanılabileceği gibi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile 156 Jandarma İmdat ve İhbar Hattını da arayabilecekleri belirtildi.

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