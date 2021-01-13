Jandarmanın dur ihtarına uymadı, kovalamacanın sonunda yakalandı | Video

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Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde, jandarmanın dur ihtarına uymayan şüpheli 20 kilometre kaçtı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 10 AAH 07 plakalı otomobile dur ihtarı yaptı. Jandarma'nın dur ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Otomobili kovalayan ekipler hızlı giden aracı bir süre sonra gözden kaybetti. Jandarma ekipleri durumu 155 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Akdeniz polis uygulama noktasında da polisin dur ihtarına uymayan şüpheli önce Ege Mahallesi'ne daha sonra çevre yoluna çıktı. Trafiği defalarca tehlikeye düşüren sürücü, hastane kavşağında, polis ekiplerinin yolu trafiğe kapatmasının ardından yol kenarında bulunan su kanalına düşünce yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında sürücünün M.S. olduğu ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Trafik ekipleri M.S.'ye gerekli cezai işlemi uyguladı.