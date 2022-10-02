Video Yaşam Jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 44 kilo uyuşturucu yakalandı | Video
Jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 44 kilo uyuşturucu yakalandı | Video

Jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 44 kilo uyuşturucu yakalandı | Video

02.10.2022 | 10:16

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Esenyurt ve Küçükçekmece’de üç ayrı adrese ve bir otomobile yapılan operasyonda 31 kilogram methamfetamin ile 13 kilogram kokain olmak üzere toplam 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 4 zehir taciri tutuklandı.

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Sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu ticaretiyle etkin mücadele eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bazı kişilerin, İstanbul'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin edeceği bilgisine ulaştı. Yaklaşık 3 ay boyunca şüphelileri takip eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için harekete geçti.

44 KİLO UYUŞTURUCU

Şüphelilere ait Esenyurt ve Küçükçekmece'deki adreslere ve uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bir otomobile operasyon yapan jandarma ekipleri, adres ve otomobilde yapılan aramalarda 31 kilogram methamfetamin ile 13 kilogram kokain olmak üzere toplamda 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ile birlikte bir tane ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan mikser ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda G.A., C.Ö.K.Ö. ve M.B. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Son derece yüksek bağımlılık yapma özelliği bulunan methamfetamin, sentetik olarak üretilen bir madde olması nedeniyle diğer uyuşturucu maddelere göre daha kolay üretiliyor.

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