Jandarmanın fotokapanı organize suç örgütünü böyle çökertti | Video 13.02.2025 | 10:06 Marmara ve Ege bölgelerindeki 9 farklı ilde fabrika ve iş yerlerinden silahlı kasa hırsızlığı, silahlı gasp ve yağma olayları gerçekleştirerek korku salan Silahlı Organize Suç Örgütü, Bursa Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Fotokapan Operasyonu ile çökertildi. Örgüt üyelerinin soygun için geldikleri anlar, araç değiştirmeleri ve kıyafet değiştirmeleri de güvenlik kamerasına takıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

11 aylık takipte sadece telsiz ile irtibat kuran örgüt üyelerinin 9 farklı ilden çıkıp İstanbul'da buluştuğu, buradan 3 ayrı minibüsle yola çıkıp gidecekleri ile varmadan üzerlerine özel soygun kıyafetleri giydiklerini belirleyen jandarma ekipleri kurduğu fotokapanlarla tespit ettiği 33 örgüt üyesini 9 farklı ilde eş zamanlı operasyonla yakaladı. Örgüt lideri ile diğer üyelerin Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması kapsamında tüm banka hesaplarına bloke konulurken bazı malvarlıkları ile araçlarına da savcılık tarafından tedbir kararı uygulandı.

Bursa ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla; Ege ve Marmara bölgelerinde son 5 yıl içerisinde Bursa başta olmak üzere Balıkesir, Bilecik, Manisa, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla'da özellikle kurulum aşamasında olan iş yeri ile şantiyeler ve fabrikalardan bakır enerji nakil kablosu hırsızlığı, çelik kasa hırsızlığı, nitelikli yağma, silahlı gasp gibi olayları takibe alan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri suçun işlendiği yerlerde yaptığı çalışmalarda şahısların işletme çalışanlarına yönelik olarak nitelikli yağma yaptıkları, silah kullanmaktan çekinmedikleri, işletmelerde bulunan güvenlik görevlisi veya bekçiler üzerinde silahlı baskı kurarak kasa hırsızlığı yaptıklarını, şahısların bu olayların yanı sıra örgütlü olarak 6136 sayılı kanuna muhalefet ve silah kaçakçılığı suçlarını işlediklerini de belirledi.

Bursa/Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geçmiş 5 yılı kapsayan soruşturma kapsamında; yapılan 11 aylık fiziki ve teknik takip sonrasında 9 ayrı ilden gelen 15 kişinin İstanbul'da buluşup buradan 3 ayrı minibüsle yola çıkarak Muğla'da bir fabrikaya gittikleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin yolda kıyafet değiştirip hırsızlıkta kullandıkları özel kıyafetleri giyerek maske ve eldiven taktıkları, Muğla'daki fabrikadan silah tehdidi ile içlerinde 52 milyon lira değerinde döviz ve senedin bulunduğu 2 ayrı çelik kasayı çaldıkları belirlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, fotokapan operasyonuna start veren Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve KOM Şube ekipleri şüpheli şahısların kullandıkları güzergahlara özel kurulan fotokapanların da bulunduğu binlerce kamera görüntüsünden suç örgütü üyelerini tek tek belirledi.

Bursa ve ilçeleri ile Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa, Edirne, Muğla ve Konya olmak üzere toplam (9) ilde bulunan adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında örgüt lideri Zana lakaplı M.T.'nin de bulunduğu 33 şüpheli yakalandı. Bursa, Balıkesir, Bilecik, Manisa, İzmir, İstanbul, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Muğla'da çok sayıda vatandaş ve işletmeyi mağdur ettikleri tespit edilen örgüt üyelerinin ev ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 7 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet 7,65 mm çapında tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca namlusu, 255 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 27 adet av tüfeği fişeği, 2 adet suçta kullanıldığı tespit edilen (1 adet minibüs, 1 adet 4X4 pikap) araç, 187 bin TL nakit para, piyasa değeri 775 bin TL olan altın ve ziynet eşyası, 2,37 gram uyuşturucu madde, 37 adet cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen el aletleri ele geçirildi.

Bursa Jandarma Komutanlığı'na getirilen 33 kişi sorgulamalarının ardından Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Karacabey Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 33 şüpheliden aralarından örgüt lideri M.T.'nin de bulunduğu 22 kişi tutuklanırken 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması kapsamında şüpheli şahısların tüm banka hesaplarına bloke konulurken bazı malvarlıkları ile araçlarına da tedbir kararı uygulandı.