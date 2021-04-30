Jandarmanın gözbebeği 'Hisar' emekli oldu | Video
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Çorum'da jandarma ekipleriyle birçok farklı operasyona katılan iz takip köpeği 'Hisar' emekliye ayrıldı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada 10 Ağustos 2013 yılında atanan iz takip köpeği Hisar'ın emekliye ayrıldığı açıklandı.
Hisar'ın bugüne kadar 178 operasyona katıldığının belirtildiği açıklamada, "Hisar bugüne kadar 178 görev icra etmiş, icra ettiği bu görevlerde 38 kayıp şahsın bulunması, 2 cinayet olayının çözülmesi ve 1 ateşli silahla kasten yaralama olayının çözülmesine katkıda bulunmuştur. 27 Haziran 2011 doğumlu olan iz takip köpeği Hisar, 8 yıldır görev yaptığı Çorum İl Jandarma Komutanlığından yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilmiştir. Görev yaptığı süre zarfında jandarmanın icra ettiği önemli görevlerde yer alan Hisar'a bundan sonraki yaşantısında sağlıklar dileriz" denildi.