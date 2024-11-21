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Jandarmanın havadaki gözü 'Cayrokopter' ile otoyolda denetim | Video

Jandarmanın havadaki gözü 'Cayrokopter' ile otoyolda denetim | Video

21.11.2024 | 09:16

Mersin'de jandarmanın havadaki gözü olarak filoda yer alan 'Cayrokopter' desteğiyle otoyolda trafik denetimi gerçekleştirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Mersin İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması siren sistemi bulunan, görüntü kaydedebilen ve yaklaşık 4 saat havada kalabilme özelliğine sahip, pervaneli döner kanatlı hava aracı Cayrokopter ile Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerinde trafik denetimi yaptı. Yapılan çalışmada emniyet şeridi ihlali, banketler üzerinde duraklama, park etme, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçların ihlallerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Cayrokopter'in yanı sıra jandarmanın 4 otoyol timi, 1'er adli ve motosiklet timiyle gerçekleştirilen denetimde 113 araç ile 215 şahsın sorgusu yapıldı.
Jandarmanın bir süredir hizmetinde olan Cayrokopterlerin hava denetiminin yanı sıra emniyet ve asayiş olayları ile orman yangınları gibi konularda da kullanıldığı belirtildi. Daha az maliyet ve iş gücüyle daha fazla alanın kontrol edilmesine imkan sağlayan hava aracıyla denetimlerin devam edeceği ifade edildi.
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