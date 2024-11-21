Jandarmanın havadaki gözü 'Cayrokopter' ile otoyolda denetim | Video
Mersin'de jandarmanın havadaki gözü olarak filoda yer alan 'Cayrokopter' desteğiyle otoyolda trafik denetimi gerçekleştirildi.
Jandarmanın bir süredir hizmetinde olan Cayrokopterlerin hava denetiminin yanı sıra emniyet ve asayiş olayları ile orman yangınları gibi konularda da kullanıldığı belirtildi. Daha az maliyet ve iş gücüyle daha fazla alanın kontrol edilmesine imkan sağlayan hava aracıyla denetimlerin devam edeceği ifade edildi.
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