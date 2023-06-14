Jandarmanın operasyonunda ele geçirilen 300 kilogram sahte külçe altın sergilendi | Video
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Ele geçirilen sahte altın ve altın yapımında kullanılan materyaller Balmumcu Kışlası’nda basın mensuplarına sergilendi.
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