Jandarmanın operasyonunda ele geçirilen 300 kilogram sahte külçe altın sergilendi | Video 14.06.2023 | 15:22 İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Ele geçirilen sahte altın ve altın yapımında kullanılan materyaller Balmumcu Kışlası’nda basın mensuplarına sergilendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin imal ettikleri sahte altınları piyasaya süreceği bilgisine ulaşmıştı. Yapılan fiziki takip ve istihbarat çalışmaları neticesinde suç örgütünün kullandığı 8 adres belirlenerek söz konusu adreslere yapılan operasyonda 300 kilogram sahte külçe altın ve sahte altın yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilmişti. Ele geçirilen altın ve materyallerin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Balmumcu Kışlası'nda sergisi yapıldı. Sergide ele geçirilen yüzlerce külçe altın ve altın yapımında kullanılan materyaller gözler önüne serildi.