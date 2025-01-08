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Jandarmanın yakaladığı araç hırsızı, jandarma aracını da çalıp kaçtı | Video

Jandarmanın yakaladığı araç hırsızı, jandarma aracını da çalıp kaçtı | Video

08.01.2025 | 08:31

İstanbul Silivri'de yapılan çalıntı araç ihbarı üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, hırsızı ve aracı ihbar yapılan adreste yakaladı. Ekipler arama yaptığı sırada şüpheli, jandarma devriye aracını da çalarak kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, Silivri'de 6 Ocak'ta saat 02.15 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, bir kişi kuzeni olan Mustafa S'ye, ait aracın çalınarak Silivri'de bulunan bir at çiftliğine götürüldüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükkılıçlı Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri adrese gitti. Jandarma ekipleri, şüpheli Tayyip F.'nin çaldığı araçla adreste bulunduğunu belirledi. Jandarma ekipleri Tayyip F.'yi yakalayarak jandarma aracına bindirdi. Ekipler, bölgede delil ve arama çalışması yaparken şüpheli, jandarma aracını da çalıp hızla çiftlikten çıkarak Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametine bağlandı. Otoyol üzerinde seyir halinde ilerleyen zanlı Odayeri Gişeleri'nde bulunan bir bariyere de çarparak kaza yaptı. Hırsızlık şüphelisi, daha sonra kaza yaptığı jandarma aracıyla aynı yol üzerinde kaçmaya devam etti.

Şüpheli, çaldığı aracıyla Şişli ilçesi Okmeydanı mevkine kadar geldi. Burada aracı terk eden şüpheli, kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri terk edilmiş aracı bulunduğu noktadan alırken, kaçan zanlının yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışmalar devam ediyor.

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