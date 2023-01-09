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OTOMATİK OYNAT
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Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı: 1 yaralı | Video 09.01.2023 | 16:54
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Jandarmanın yakaladığı aranan 25 şahıstan 21'i tutuklandı | Video 09.01.2023 | 16:54
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Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı | Video 09.01.2023 | 15:04
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Küçükçekmece'de araçlar yakıldı, mahalleli yaşananları anlattı | Video 09.01.2023 | 14:08
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Ege Denizi'ndeki 4 şiddetindeki deprem Ayvacık'ta da hissedildi | Video 09.01.2023 | 14:22
01:36
Tel örgüler arasında sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 09.01.2023 | 12:43
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Kontrolden çıkan midibüs devrildi: 6'sı ağır, 12 yaralı | Video 09.01.2023 | 13:34
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Kartal’da 2 genç kız evde ölü bulundu | Video 09.01.2023 | 12:38
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 25 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 25 şüpheliden 21'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen 25 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.