Video Yaşam Jandarmanın yakaladığı aranan 25 şahıstan 21'i tutuklandı | Video
Jandarmanın yakaladığı aranan 25 şahıstan 21'i tutuklandı | Video

Jandarmanın yakaladığı aranan 25 şahıstan 21'i tutuklandı | Video

09.01.2023 | 16:54

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 25 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 25 şüpheliden 21'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01-08 Ocak 2023 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesi JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli operasyonlar sonucunda "Kasten Öldürme" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, "Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçundan hakkında 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, "Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, "Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, "Hırsızlık" suçlarından haklarında 1 ile 7 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından haklarında 1 ile 6 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli, "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme" suçlarından haklarında 1 ile 3 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, "Basit Yaralama" suçlarından haklarında 2 ile 3 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Satın Alma, Kabul Etme, Kullanma ve Bulundurma " suçlarından haklarında 1 ile 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli ve "Tehdit, Güveni Kötüye Kullanma ve Karşılıksız Yararlanma" suçlarından haklarında arama kaydı bulunan 4 şüpheli olmak üzere toplam 25 aranan şahıs yakalandı.

Gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen 25 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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