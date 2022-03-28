Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Jandarmayı görünce kumarhanenin ışıklarını kapattılar | Video 28.03.2022 | 14:06
00:23
01:50
Gece yarısı evi böyle kurşunladılar | Video 28.03.2022 | 13:14
03:18
İstanbul’da kirli hava ve sis böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 12:52
04:33
Şile'de denizin renginin kahverengiye döndüğü anlar görüntülendi | Video 28.03.2022 | 12:21
01:41
Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada | Video 28.03.2022 | 12:38
00:18
Eskişehir'de meydan dayağı kameraya yansıdı | Video 28.03.2022 | 10:44
01:34
01:01
Isparta’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı | Video 28.03.2022 | 12:16
01:23
İstanbul'da uyuşturucu suçundan aranan 36 şüpheli yakalandı | Video 28.03.2022 | 12:20
00:59
00:37
Sakarya'da düğün sonrası kavga çıktı! Yumruklar havada böyle uçuştu | Video 28.03.2022 | 11:58
02:41
01:40
Radyocu cinayetine ağırlaştırılmış müebbet | Video 28.03.2022 | 11:22
12:53
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Mart 2022 Pazartesi atv izle! | Video 28.03.2022 | 10:41
00:50
Düğün konvoyunda makas atıp trafikte terör estirdiler | Video 28.03.2022 | 11:22
01:25
02:31
Taksicileri canından bezdiren soyguncu böyle yakalandı | Video 28.03.2022 | 10:45
00:20
Kapalıçarşı’da pes dedirten cep telefon hırsızlığı kamerada | Video 28.03.2022 | 10:45
İzmir'in Bornova ilçesinde kumarhaneye çevrilen depoda kumar oynayanlar, karşılarında jandarmayı görünce ışıkları kapattılar. Ekipler tarafından yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 78 kişiye idari işlem uygulanırken, depo sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan kumar oynanan depo mühürlenirken, şüpheli A.K. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.