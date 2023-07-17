Janıyev Çetesi operasyonu… İstanbul’da yakalandı… | Video 17.07.2023 | 13:25 İstanbul’da 2016 yılında öldürülen Rövşen Caniyev’in kardeşinin liderliğini yaptığı Janıyev Suç Örgütü’nün üst düzey yöneticisi Guram Chikhladze operasyonla yakalandı. Chikhladze hakkında Rusya’da gerçekleştirilen bir çok öldürme suçunun faili olması sebebiyle Rus resmi makamları tarafından Uluslararası Polis Teşkilatı’na başvuru yapıldığı ve (Interpol) aracılığıyla yakalama emri çıkarıldığı ifade ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Operasyonu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Janıyev Suç Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden olan "Gölge" lakaplı Guram Chikhladze, Küçükçekmece İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ülkemizden Rusya ve Azerbaycan'da bulunan örgüt üyelerini ve örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri yönettiği, ülkemizde de zırhlı araçlar ve silahlı korumalar ile birlikte gezdiği ve suç örgütünün sözde "Türkiye Sorumlusu" olduğu tespit edilen Guram Chikhladze adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. 2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Rövşen Caniyev'in ağabeyi Namıq Caniyev'in liderliğini yaptığı Janıyev Suç Örgütü'nün yöneticilerinden olan Guram Chikhladze hakkında Rusya'da gerçekleştirilen bir çok öldürme suçunun faili olması sebebiyle Rus resmi makamları tarafından Uluslararası Polis Teşkilatı'na başvuru yapıldığı ve (Interpol) aracılığıyla yakalama emri çıkarıldığı ifade edildi.