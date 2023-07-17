Janıyev Çetesi operasyonu… İstanbul’da yakalandı… | Video
İstanbul’da 2016 yılında öldürülen Rövşen Caniyev’in kardeşinin liderliğini yaptığı Janıyev Suç Örgütü’nün üst düzey yöneticisi Guram Chikhladze operasyonla yakalandı. Chikhladze hakkında Rusya’da gerçekleştirilen bir çok öldürme suçunun faili olması sebebiyle Rus resmi makamları tarafından Uluslararası Polis Teşkilatı’na başvuru yapıldığı ve (Interpol) aracılığıyla yakalama emri çıkarıldığı ifade ediliyor.
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