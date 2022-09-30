Video Yaşam Japonya’dan Kapadokya'ya geldiler, gösterileriyle ilgi odağı oldular | Video
Japonya’dan Kapadokya'ya geldiler, gösterileriyle ilgi odağı oldular | Video

Japonya’dan Kapadokya'ya geldiler, gösterileriyle ilgi odağı oldular | Video

30.09.2022 | 18:23

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Japon sokak sanatçılarının Kapadokya’daki gösterisini turistler ilgiyle izledi.

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