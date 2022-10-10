Japonyalı Yumiko'yu 585 bin liradan eden aşkı… Kilometreleri aşıp Müge Anlı'ya başvurdu | Video

ATV’nin reyting rekoru kıran programı Müge Anlı’da Japonyalı Yumiko Gaziantep'li nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Yumiko müstakbel nişanlısı Mehmet Akif Turuşkan’a 585 bin lira borç para verdiğini, ancak verdiği paraları nişanlısının ona bir daha geri vermediğini ardından da başka bir kadınla aşk yaşadığını öğrendiğini söyledi. İşte ayrıntılar..