JASAT, 10 yıl önceki kadın cinayetinin zanlısını, yeni yöntemler kullanarak yakaladı | Video 14.10.2025 | 11:16 Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 10 yıl önce yaşanan kadın cinayetinin zanlısı, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'da bir kadın cinayetinin failinin JASAT ekiplerince tespit edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, ''9 Ağustos 2015'te Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bir mağara içerisinde tanınmayacak biçimde bir ceset bulunmuş ancak kimliği belirlenememişti. Yapılan çalışmalar sonucu maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi'' dedi.