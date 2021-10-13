JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı | Video

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 17 yıldır cinayetten aranan 2 kişiyi gizlendikleri evde yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 2004 yılında Diyarbakır il merkezinde işlenen "Kasten Adam Öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası olan ve 17 yıldır firari olarak aranan M.D. ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Z.D.'nin yeri belirlendi. Ergani ilçesi Caferan mahallesinde gizlendikleri eve yönelik JASAT'ın yaptığı operasyon sonucunda kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan M.D. ve Z.D. tutuklanarak cezaevine konuldu