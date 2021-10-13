JASAT, cinayetten aranan 2 kişiyi yakaladı | Video

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 17 yıldır cinayetten aranan 2 kişiyi gizlendikleri evde yakaladı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.
Yapılan titiz çalışmalar sonucunda; 2004 yılında Diyarbakır il merkezinde işlenen "Kasten Adam Öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezası olan ve 17 yıldır firari olarak aranan M.D. ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan Z.D.'nin yeri belirlendi. Ergani ilçesi Caferan mahallesinde gizlendikleri eve yönelik JASAT'ın yaptığı operasyon sonucunda kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan M.D. ve Z.D. tutuklanarak cezaevine konuldu