JASAT, Elazığ’da bir yılda 428 şüpheliyi yakaladı | Video

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 2021 yılında 386 olayı aydınlatırken, 428 şüpheliyi de yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma JASAT, 2021 yılındaki başarısı halka hem güven, suçlulara korku verdi. JASAT ekipleri bu kapsamda 2021 yılında hırsızlık, dolandırıcılık, kasten öldürme, uyuşturucuyla mücadele, terör olmak üzere 386 olayı aydınlatırken, 428 şüpheliyi de yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ İl Jandarma Komutanlığı olarak Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için 7/24 aralıksız olarak çalışmalarımıza devam ederek her türlü suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edilecektir. Ülkemizin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.