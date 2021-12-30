JASAT, hakkında yağma suçundan hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı | Video

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, haklarında aranan şahısları yakalamaya yönelik başlattığı çalışmaları sürüyor. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında silahlı yağma suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.S.’yi yakaladı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2017 yılından itibaren "silahlı yağma" suçundan aranan Ö.S.'nin Diyarbakır'da olduğu tespit edildi.

Ö.S.'nin Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'ndeki bulunduğu adresi belirleyen JASAT, operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, yakalanan ve hakkında "silahlı yağma" suçundan 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.S., hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Ö.S., mahkemedeki işlemlerinin ardından Jandarma tarafından cezaevine teslim edildi.