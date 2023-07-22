JASAT haziran ayına damga vurdu! Bin 732 olay aydınlatıldı | Video 22.07.2023 | 13:15 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, JASAT’ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlardan dolayı tebrik etti. Jandarma Genel Komutanlığı, Haziran ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda bin 732 olayı aydınlatırken 3 bin 548 kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Haziran ayında yapılan operasyonlarda bin 732 olayı aydınlatırken 3 bin 548 kişi yakalandı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen şüphelilerden bin 130'u tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren timleri tebrik etti.