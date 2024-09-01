JASAT timleri yaşlı çifti dolandıran şahısları kıskıvrak böyle yakalandı | Video 01.09.2024 | 09:53 Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşlı vatandaşları hedef alarak dolandırıcılık operasyonu gerçekleştiren şahıslar, Bandırma İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından kısa sürede yakalandı. JASAT timlerinin yürüttüğü kapsamlı operasyon sonucunda, dolandırıcıların çaldığı ziynet eşyaları ve paralar mağdurlara aynı gün içinde geri teslim edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bandırma'ya bağlı Çepni ve Sahil Yenice kırsal mahallelerinde meydana gelen iki farklı dolandırıcılık vakası JASAT timlerinin başarılı operasyonu sonucu aydınlatıldı. Suçlular, aynı yöntemi kullanarak yaşlı vatandaşları telefonla arayıp kendilerini jandarma görevlisi olarak tanıtıp dolandırdılar. Bandırma merkezde işlenmiş bir cinayet olduğunu ve suç mahallinde bulunan altın ve paraların çalındığını belirterek, mağdurları dolandırmak için evlerine gönderecekleri jandarma personelinin parola olarak "Vatan" kelimesini söyleyeceğini bu şekilde gelen şahsa güvenerek altınları verebileceklerini iddia ettiler. Mağdurlardan ziynet eşyası, döviz ve paralarını gönderdikleri sahte jandarmaya teslim etmelerini isteyen şahıslar, mağdurları yaklaşık 40 dakika telefonda tuttular.Bu yöntemle, Çepni Mahallesi'nde yaklaşık 2 milyon lira değerinde ve Sahilyenice Mahallesi'nde yaklaşık 160 bin lira değerinde dolandırıcılık vakaları gerçekleştirildi. Bunun üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel JASAT timleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Kolluk birimleriyle koordineli olarak kamera görüntülerini inceleyen ekipler, dolandırıcılık olayında kullanılan ticari taksilerin plakalarını tespit etti.Çepni Mahallesi'ndeki dolandırıcılık vakasında kullanılan araç ve şüpheliler, Eskişehir ilinde yakalandı. Sahilyenice Mahallesi'nde kullanılan araç ve şüpheliler ise Bandırma'da, JASAT Timlerinin gerçekleştirdiği sıcak takip ve operasyonel faaliyetler neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çepni Mahallesi'ndeki olayın şüphelileri A.B. (22) ve A.T. (22), Sahilyenice Mahallesi'ndeki olayın şüphelileri R.B. (32) ve C.E. (34) adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları, döviz ve paralar mağdurlara teslim edildi.Çepni ve Sahilyenice Mahallesi'nde yaşayan dolandırıcılık olayının mağdurları E.E. (69), Ş.E (62) ve A.Ö (60) isimli şahıslar olduğu ve şebekenin özellikle yaşlı ve ev telefonu kullanan vatandaşları hedef aldıkları bilgisine ulaşıldı.E.E ve Ş.E çiftine çalınan altın ve paraları Jandarma ekipleri tarafından teslim edildi. Jandarma ya da polisin para ve altın teslim almak için kimsenin kapısını çalmayacağı bir kez daha hatırlatıldı. E.E. ve Ş.E. çifti, 15 yıllık birikimlerinin kendilerine ulaştırılmasında büyük bir özveriyle çalışan JASAT ve jandarma ekiplerine teşekkürlerini ilettiler. Yaşadıkları bu zor dönemde kendilerine destek olan güvenlik güçlerine minnettarlıklarını dile getiren çift, başkalarının da dolandırıcılık mağduru olmaması için herkesi bu tür olaylara karşı daha dikkatli olmaya davet ettiler.