JASAT toprağa gömülü halde sahte lahit buldu | Video
04.11.2025 | 13:20
Afyonkarahisar'da JASAT tarafından toprağa gömülü halde bulunan lahidin sahte olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.
