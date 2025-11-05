JASAT toprağa gömülü halde sahte lahit buldu | Video 04.11.2025 | 13:20 Afyonkarahisar'da JASAT tarafından toprağa gömülü halde bulunan lahidin sahte olduğu ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çay ilçesine bağlı Pazarağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldedeki bir evin arazisinde lahit olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) iş makineleri ile söz konusu bölgede kazı çalışması yaptı. Yapılan kazı sonrası uzunluğu yaklaşık 1-5 metre genişliği ise 50 santim olan lahit bulundu. Ardından bölgeye gelen Müze Müdürlüğü ekipleri söz konusu lahidin tarihi değeri olmadığını ve mermer tozu kullanılarak yapıldığını tespit etti. Bulunduğu yerden çıkarılan lahit detaylı inceleme için Müze Müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.