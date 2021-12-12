Video Yaşam JASAT'tan 3 ilde eş zamanlı operasyon! 12 gözaltı | Video
JASAT'tan 3 ilde eş zamanlı operasyon! 12 gözaltı | Video

JASAT'tan 3 ilde eş zamanlı operasyon! 12 gözaltı | Video

12.12.2021 | 08:47

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JASAT ekipleri İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de olmak üzere eş zamanlı olarak hırsızlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 12 kişi kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 12 kişiden 7'si tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de meydana gelen 14 hırsızlık olayı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla aydınlatıldı. Operasyonlarda; suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların hırsızlık olaylarında kullandığı 3 araç, çok sayıda çalıntı inşaat malzemesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 4 adet cep telefonu, 4 adet levye ile 3 adet tel kesme makası ele geçirildi. Çalınan inşaat malzemelerinin bir kısmı sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

JASAT 14 HIRSIZLIK OLAYINI AYDINLATTI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; İstanbul/Silivri ve Tekirdağ/Çerkezköy ilçelerinde meydana gelen 14 ayrı inşaattan hırsızlık olayının aydınlatılması ve bağlantılarının ortaya çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve istihbari çalışmalar neticesinde; inşaattan hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin adresleri tespit edildi.

JASAT DAN 3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Operasyon için düğmeye basan ekipler; İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında; şahısların hırsızlık olaylarında kullandığı 3 araç, çok sayıda çalıntı inşaat malzemesi, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 6 adet tabanca fişeği, 4 adet cep telefonu, 4 adet levye ile 3 adet tel kesme makası ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı inşaat malzemelerinin bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

14 ayrı hırsızlık olayına karışan ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 12 şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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