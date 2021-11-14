Video Yaşam JASAT'tan torbacı operasyonu! Zehirleri ses sistemi içine istiflemiş | Video
JASAT'tan torbacı operasyonu! Zehirleri ses sistemi içine istiflemiş | Video

JASAT'tan torbacı operasyonu! Zehirleri ses sistemi içine istiflemiş | Video

14.11.2021 | 09:09

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Fatih'te taksiye binerek sevkiyata çıkan şüphelinin izini süren jandarma, takip edildiğini anlayarak taksiden inip kayıplara karışmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Üst aramasında tam 2 bin 570 uyuşturucu hapı ses sisteminin içine gizlediği belirlenen İ.G. gözaltına alındı. Şüpheli cezaevine gönderildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; yabancı uyruklu İ.G. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

FARKEDİP İSTİKAMET DEĞİŞTİRDİ
Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, Fatih'te radarına aldığı İ.G.'nin izini sürmeye başladı. Taksiye binen İ.G., Silivri'ye doğru ilerlediği sırada izini kaybettirmek için beklenmedik şekilde Silivri istikametinden Şişli istikametine dönüş yaptı. JASAT ekipleri takip edilmemek için farklı güzergâhları kullanan İ.G.nin peşini bırakmayarak, Şişli'de elinde poşet ile taksiden ininceye kadar takip etti. Taksiden indikten sonra yürümeye başlayan İ.G. kıskıvrak yakalandı.

ZEHİRLERİ HOPARLÖRE GİZLEMİŞ
Şüpheli İ.G.nin üzerinde yapılan arama çalışmalarında dağıtma çıkardığı uyuşturucu hapları elindeki poşette taşıdığı seyyar hoparlörün içerisine gizlediği ortaya çıktı. Şüpheli İ.G., üzerinde bulunan 2 bin 750 adet uyuşturucu hap ile gözaltına alındı.

JASAT ekiplerince gözaltına alınan yabancı uyruklu İ.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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