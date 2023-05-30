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Jeoloji Mühendisleri Odası açıkladı,

Jeoloji Mühendisleri Odası açıkladı, "Adana’da büyük bir deprem üretecek fay yok” | Video

30.05.2023 | 10:48

Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar : “Adana’da büyük bir deprem üretecek fay hattı yok” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Adana şehir merkezinde 11 bini yıkılmış 418 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yıkımın ardından bir çok bilim adamı Adana'da büyük bir deprem olacağını belirterek vatandaşları tedirgin etti. Hala da bazı bilim insanlarının Adana'da büyük deprem olacağını söylemesinde karşı Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, açıklama yaptı.

Artçı depremlerin iki yıl daha devam edeceğini belirten Tatar," Depremlerin periyotlarına baktığımızda Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde olan deprem 500 yıl, Elbistan'da olan ise bin yılda olmuştur. Adana'da büyük bir deprem üretecek tespit edilmiş bir fay hattı yok. En fazla 1998 yılında Adananın Ceyhan ilçesinde yaşanan 6.3 deprem yaşanmıştır. Tarihsel sürecine baktığımız zaman Adana'da 6.5 üzerinde bir depremin olduğu görülmemiştir. Yani bu bölgede 7 civarında bir deprem üretecek fay hattı tespit edilememiştir. Ben Adana'da beklenen büyük bir deprem olmayacağından yanayım. Deprem olacak yerler belli zaten. Bilim insanları çalışıp fay haritasını çıkarmışlar. Yani nerede deprem olacağını biliyorlar ancak ne zaman olacağını bilmek mümkün değildir" diye konuştu.

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