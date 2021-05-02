Jip ile motosikletin tehlikeli yarışı kamerada | Video

Eskişehir-Ankara çevreyolunda yarışan bir motosiklet ve jip tipi araç trafikte korku dolu anlar yaşatırken, tehlikeli yarış araç içi kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Eskişehir-Ankara çevreyolunda meydana geldi. Ankara istikametine doğru giden bir motosiklet ile lüks jip yarışa tutuştu. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda yarışan motosiklet ve jip aracın sürücüleri yaptıkları ani manevralarla yürekleri ağza getirdi. Trafikte seyir haline olan başka bir aracın iç kamerasıyla görüntülenen yarışma anları adeta pes dedirtti. Yüksek hızda seyreden 2 araç saniyeler içerisinde trafikte gözden kayboldu.