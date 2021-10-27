Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar

Türkiye’nin en büyük aşiretlerinden Hakkari, Şırnak ve Van bölgesinde yaşayan bölgenin en kalabalık aşiretlerin Jirki aşireti düğünlerde uyulması gereken kurallarla ilgili radikal kararlar aldı.

Jirki aşireti liderlerinden Necmi Adıyaman, bölgede yapılan düğünlerdeki artan masraflardan dolayı aşiret mensubu bir çok gencin maalesef evlenmekte sıkıntı yaşadığını söyledi.

Bu tip sıkıntıları kendileri ile paylaşan gençleri için bir toplandı düzenlediklerini belirten Adıyaman, Jirki aşiretin büyükleri olan Mehmet Adıyaman ve diğer ileri gelenlerle aldıkları ortak karar doğrultusunda düğünlerde birçok kısıtlamaya ve tasarruf önlemlerini hayata geçirmeyi uygun gördüklerine dikkat çekti.

Adıyaman, bundan sonra aşirete bağlı olarak yapılacak olan düğünlerde en fazla 50 bin TL altın veya hediyeyi geçmeyeceğine işaret ederek, "Gelinlik ve kuaför olmayacak ve damat tarafından gelin tarafına herhangi bir hediye verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Aşiret mensuplarının bu şekilde kararlar aldığına vurgu yapan Jirki Aşireti Lideri Necmi Adıyaman, alınan bu kurallara riayet etmeyen aşiret mensuplarının düğünlerine ise, hiç kimsenin katılmayacağını sözlerine ekledi.