Kabak hırsızlığı kamerada! Terör gazisi esnaf: "Çalmanıza gerek yok, ben size verirdim" | Video
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Isparta’da dün gece yol kenarındaki kabakları tek tek at arabasına yükleyen kimliği belirsiz bir kadın o sırada arabasında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekildi. Kabaklarının çalındığını öğrenen terör gazisi Yusuf Sertkaya “Kabak çalmanıza gerek yok ihtiyacınız varsa gelin ben size vereyim” dedi.
Olay Hızırbey Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Olay yerine at arabasıyla gelen bir kadın pazarcılıkla uğraşan gazi Yusuf Sertkaya'nın yol kenarında boş bir arazide duran kabaklarını çevresini bir süre kontrol ettikten sonra sırası ile at arabasına yükledi. Şüpheli kadın kabakları at arabasına yükledikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi. Kabakları çalınan 51 yaşındaki Yusuf Sertkaya 1992 yılında Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada gazi oldu. Gazi olduktan sonra 1994 yılında pazarcılığa başladı. Evinin yakınlarında boş bir araziye kabaklarını yerleştirip satan Sertkaya aynı zamanda pazarcılık yapıyor. Sertkaya, dün gece kabaklarının çalındığı öğrendikten sonra hırsızlık yapan kimliği belli olmayan kadına seslendi " Benim kabak tezgahından kabak çalan arkadaş siz kabak çalmayın ben size kabak veririm çalmanıza gerek yok, ben zaten meydana koydum ihtiyacı olana zaten veriyorum ihtiyacınız varsa gelin benim yanıma ben size kabak veririm" dedi