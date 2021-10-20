Video Yaşam Kabak hırsızlığı kamerada! Terör gazisi esnaf: "Çalmanıza gerek yok, ben size verirdim" | Video
Kabak hırsızlığı kamerada! Terör gazisi esnaf:

Kabak hırsızlığı kamerada! Terör gazisi esnaf: "Çalmanıza gerek yok, ben size verirdim" | Video

20.10.2021 | 09:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı! O anlar kamerada 00:38
İstanbul Havalimanı yolunda karton yüklü kamyonet alev alev yandı! O anlar kamerada 20.10.2021 | 09:54
SON DAKİKA: Ankara’da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada! 01:04
SON DAKİKA: Ankara'da MTA bahçesindeki patlama anı kamerada! 20.10.2021 | 10:17
Kabak hırsızlığı kamerada! Terör gazisi esnaf: Çalmanıza gerek yok, ben size verirdim | Video 01:32
Kabak hırsızlığı kamerada! Terör gazisi esnaf: "Çalmanıza gerek yok, ben size verirdim" | Video 20.10.2021 | 09:54
Seni meşhur edeceğiz diyerek dönercinin cep telefonunu çaldılar 00:27
"Seni meşhur edeceğiz" diyerek dönercinin cep telefonunu çaldılar 20.10.2021 | 10:10
Sultangazi’de demir askılıkları çalıp at arabasıyla götürdüler 01:37
Sultangazi'de demir askılıkları çalıp at arabasıyla götürdüler 20.10.2021 | 10:03
Tuzla’da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı! 02:46
Tuzla’da çiçekçi dükkanında silahlı saldırı! 20.10.2021 | 09:46
Sonbahar renkleriyle mest eden Nemrut Krateri doğal fotoğraf stüdyosu oldu | Video 03:34
Sonbahar renkleriyle mest eden Nemrut Krateri doğal fotoğraf stüdyosu oldu | Video 20.10.2021 | 09:39
Doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor | Video 02:06
Doğal Kudret Köprüsü manzarasıyla hayran bırakıyor | Video 20.10.2021 | 09:39
Tezgahlarda hamsinin kilogramı 10 liraya kadar düştü | Video 03:09
Tezgahlarda hamsinin kilogramı 10 liraya kadar düştü | Video 20.10.2021 | 09:28
Marmara soğuyamıyor, müsilaj tehlikesi kapıda 06:14
Marmara soğuyamıyor, müsilaj tehlikesi kapıda 20.10.2021 | 09:21
Yüksekova’nın Cilo Dağları beyaza büründü | Video 01:41
Yüksekova’nın Cilo Dağları beyaza büründü | Video 20.10.2021 | 09:28
Diyarbakır’da 11 kişinin yaralandığı ’Park yeri’ kavgasının görüntüleri ortaya çıktı 01:05
Diyarbakır'da 11 kişinin yaralandığı 'Park yeri' kavgasının görüntüleri ortaya çıktı 20.10.2021 | 09:12
SON DAKİKA... Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 12 yaralı! Olay yerinde ilk görüntüler... 01:58
SON DAKİKA... Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 12 yaralı! Olay yerinde ilk görüntüler... 20.10.2021 | 09:12
SON DAKİKA: Osmaniye’de geri dönüşüm fabrikasında yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:04
SON DAKİKA: Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.10.2021 | 09:12
Alkollü şahıslar omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtılar | Video 01:28
Alkollü şahıslar omuz atıp tartıştıkları 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtılar | Video 20.10.2021 | 09:06
Kayseri’de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 03:10
Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 20.10.2021 | 09:06
Diyarbakır’da İşyerinin önünde neden park ettin kavgası! 11 kişi yaralandı | Video 01:05
Diyarbakır'da "İşyerinin önünde neden park ettin" kavgası! 11 kişi yaralandı | Video 20.10.2021 | 09:06
Üsküdar’da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 01:05
Üsküdar'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 20.10.2021 | 09:06
Van kahvaltısına rakip: Diyarbakır kahvaltısı 00:15
Van kahvaltısına rakip: Diyarbakır kahvaltısı 20.10.2021 | 08:58
Yüksekova’da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu 02:31
Yüksekova'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu 20.10.2021 | 08:43

Isparta’da dün gece yol kenarındaki kabakları tek tek at arabasına yükleyen kimliği belirsiz bir kadın o sırada arabasında bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekildi. Kabaklarının çalındığını öğrenen terör gazisi Yusuf Sertkaya “Kabak çalmanıza gerek yok ihtiyacınız varsa gelin ben size vereyim” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Hızırbey Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Olay yerine at arabasıyla gelen bir kadın pazarcılıkla uğraşan gazi Yusuf Sertkaya'nın yol kenarında boş bir arazide duran kabaklarını çevresini bir süre kontrol ettikten sonra sırası ile at arabasına yükledi. Şüpheli kadın kabakları at arabasına yükledikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı ise bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi. Kabakları çalınan 51 yaşındaki Yusuf Sertkaya 1992 yılında Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada gazi oldu. Gazi olduktan sonra 1994 yılında pazarcılığa başladı. Evinin yakınlarında boş bir araziye kabaklarını yerleştirip satan Sertkaya aynı zamanda pazarcılık yapıyor. Sertkaya, dün gece kabaklarının çalındığı öğrendikten sonra hırsızlık yapan kimliği belli olmayan kadına seslendi " Benim kabak tezgahından kabak çalan arkadaş siz kabak çalmayın ben size kabak veririm çalmanıza gerek yok, ben zaten meydana koydum ihtiyacı olana zaten veriyorum ihtiyacınız varsa gelin benim yanıma ben size kabak veririm" dedi

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA