Video Yaşam Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi! Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi! Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video

Kabe imamına bıçaklı saldırı girişimi! Korkunç anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video
21.05.2021 | 22:49

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Suudi Arabistan'da cuma namazı öncesi bıçaklı bir saldırgan, Şeyh Bandar Balila’ya hutbe okuduğu sırada saldırı girişiminde bulundu. Saldırı girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

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