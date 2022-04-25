Video Yaşam Kâbus geri mi döndü? Marmara'da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video
Kâbus geri mi döndü? Marmara'da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video

Kâbus geri mi döndü? Marmara'da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video

25.04.2022 | 15:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kâbus geri mi döndü? Marmara’da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video 00:20
Kâbus geri mi döndü? Marmara'da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video 25.04.2022 | 15:08
Dumandan etkilenen güvercini itfaiye eri kurtardı | Video 00:58
Dumandan etkilenen güvercini itfaiye eri kurtardı | Video 25.04.2022 | 15:07
Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video 04:28
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın; 4 işçi dumandan etkilendi | Video 25.04.2022 | 13:52
İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video 06:19
İstanbul sahillerinde korkutan görüntü! Müsilaj geri mi dönüyor? | Video 25.04.2022 | 14:25
Küçükçekmece’de korkutan kaza: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü | Video 03:32
Küçükçekmece’de korkutan kaza: Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü | Video 25.04.2022 | 14:22
Radarla tespit edilen teknede 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 00:45
Radarla tespit edilen teknede 1 ton kaçak midye ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 14:25
Yola atlayan motor 3 araçlı zincirlemeye kazaya yol açtı | Video 00:25
Yola atlayan motor 3 araçlı zincirlemeye kazaya yol açtı | Video 25.04.2022 | 14:05
Sarp Sınır Kapısı’nda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi | Video 01:28
Sarp Sınır Kapısı'nda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 14:03
Ünlü rapçi Beta Berk Bayındır’ın şüpheli ölümü | Video 05:34
Ünlü rapçi "Beta" Berk Bayındır'ın şüpheli ölümü | Video 25.04.2022 | 13:42
İyi yerleştirilmeyen rögar kapağı kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 02:44
İyi yerleştirilmeyen rögar kapağı kazaya neden oldu! O anlar kamerada | Video 25.04.2022 | 13:30
Pendik’te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 00:54
Pendik’te müşteri kılığında girdiği iş yerinden 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 25.04.2022 | 13:11
Aracının plakasına “Evleniyoruz, Mutluyuz yazıp hırsızlık yaparken yakalandı | Video 02:02
Aracının plakasına “Evleniyoruz, Mutluyuz" yazıp hırsızlık yaparken yakalandı | Video 25.04.2022 | 13:14
Müşteri gibi geldi, 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 00:54
Müşteri gibi geldi, 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 25.04.2022 | 13:14
Tuzla’da acı olay: 17 yaşındaki Beyza kazada hayatını kaybetti! Genç kızın ölmeden önce paylaştığı son videosu ortaya çıktı 02:16
Tuzla'da acı olay: 17 yaşındaki Beyza kazada hayatını kaybetti! Genç kızın ölmeden önce paylaştığı son videosu ortaya çıktı 25.04.2022 | 13:09
Rize-Artvin Havalimanı’nda ışıklandırılan çay bardağı şeklindeki kule görsel şölen sunuyor | Video 02:01
Rize-Artvin Havalimanı'nda ışıklandırılan çay bardağı şeklindeki kule görsel şölen sunuyor | Video 25.04.2022 | 12:47
30 kişinin kız kavgası kamerada | Video 01:23
30 kişinin kız kavgası kamerada | Video 25.04.2022 | 12:34
Sürücüsünün ani fren yaptığı halk otobüsünde savrulan kadının kolu kırıldı | Video 03:49
Sürücüsünün ani fren yaptığı halk otobüsünde savrulan kadının kolu kırıldı | Video 25.04.2022 | 12:33
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı | Video 01:02
Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı | Video 25.04.2022 | 12:33
İstanbul’da iş adamının villasına silahlı saldırı kamerada | Video 03:59
İstanbul’da iş adamının villasına silahlı saldırı kamerada | Video 25.04.2022 | 12:26
Van’da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi | Video 00:53
Van’da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 12:17

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi’nde, son birkaç gündür değişik noktalarda yoğun olmasa da yeniden görülmeye başlayan ‘’Müsilaj,’ benzeri kirlilik, bölgede “Kâbus gerimi döndü” yorumları ile endişe yarattı. Geçtiğimiz yılda havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan manzaraların Musilaj olduğu tespit edilmiş ve denize kıyısı olan tüm belediyelerin ortak mücadelesi ile güçlükle temizlenmişti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Son birkaç gün içerisinde İstanbul Tuzla ve Kadıköy Sahilleri ile Kocaeli İzmit Körfezi'nde değişik noktalarda yoğun olmasa da ' Müsilaj' (Deniz Salyası) benzeri kirlilik görüldü. Yapılan tespitler üzerine bölgelerden numuneler alınarak incelenmek üzere TÜBİTAK MAM'a gönderildi.

Öte yandan, kirliliğin görüldüğü noktalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Daire Başkanlığına ait Deniz Süpürgeleri ile anından müdahale edildi. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre uçağı ile anlık olarak denizdeki gelişmeleri takip ediyor.

BU YIL DA GÖRÜLEBİLİR DENMİŞTİ

Marmara Denizi ve İzmit Körfez'inde geçtiğimiz yıl havaların ısınması ile birlikte Mart ayında görülmeye başlayan ve kısa sürede birçok yerde deniz yüzeyini kaplayan Müsilaj için, yapılan toplantılar ve incelemeler sonucu 8 Haziran 2021 tarihinde top yekûn mücadele başlatılmıştı. Ayrıca 22 maddelik Müsilajla Mücadele Eylem Planı hazırlanarak hayata geçirilmişti. Yapılan denetim ve kontrollerin yanı sıra gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile yaklaşık 3 ay gibi bir süre Marmara ve İzmit Körfezi, Müsilaj Belasından kurtuldu. Ancak Uzmanlar deniz sıcaklığının artması ile bu yılda müsilajın görülebileceğini belirtmişti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA