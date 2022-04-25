Kâbus geri mi döndü? Marmara'da tekrar müsilaj görülecek mi? | Video

Marmara Denizi ve İzmit Körfezi’nde, son birkaç gündür değişik noktalarda yoğun olmasa da yeniden görülmeye başlayan ‘’Müsilaj,’ benzeri kirlilik, bölgede “Kâbus gerimi döndü” yorumları ile endişe yarattı. Geçtiğimiz yılda havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan manzaraların Musilaj olduğu tespit edilmiş ve denize kıyısı olan tüm belediyelerin ortak mücadelesi ile güçlükle temizlenmişti.

Son birkaç gün içerisinde İstanbul Tuzla ve Kadıköy Sahilleri ile Kocaeli İzmit Körfezi'nde değişik noktalarda yoğun olmasa da ' Müsilaj' (Deniz Salyası) benzeri kirlilik görüldü. Yapılan tespitler üzerine bölgelerden numuneler alınarak incelenmek üzere TÜBİTAK MAM'a gönderildi.

Öte yandan, kirliliğin görüldüğü noktalara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Daire Başkanlığına ait Deniz Süpürgeleri ile anından müdahale edildi. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre uçağı ile anlık olarak denizdeki gelişmeleri takip ediyor.

BU YIL DA GÖRÜLEBİLİR DENMİŞTİ

Marmara Denizi ve İzmit Körfez'inde geçtiğimiz yıl havaların ısınması ile birlikte Mart ayında görülmeye başlayan ve kısa sürede birçok yerde deniz yüzeyini kaplayan Müsilaj için, yapılan toplantılar ve incelemeler sonucu 8 Haziran 2021 tarihinde top yekûn mücadele başlatılmıştı. Ayrıca 22 maddelik Müsilajla Mücadele Eylem Planı hazırlanarak hayata geçirilmişti. Yapılan denetim ve kontrollerin yanı sıra gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile yaklaşık 3 ay gibi bir süre Marmara ve İzmit Körfezi, Müsilaj Belasından kurtuldu. Ancak Uzmanlar deniz sıcaklığının artması ile bu yılda müsilajın görülebileceğini belirtmişti.