Video Yaşam Kaçacak yer bulamayan yılan itfaiye erinin üzerine atladı | Video

Kaçacak yer bulamayan yılan itfaiye erinin üzerine atladı | Video

Kaçacak yer bulamayan yılan itfaiye erinin üzerine atladı | Video
23.06.2021 | 15:47

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Adıyaman’da, bir kümese giren ve kaçacak yeri kalmayan yılan kendisini yakalamak isteyen itfaiye erinin üzerine atladı.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde bir ikametin bahçesinde yer alan kümese giren yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki kara yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kümes kapağını dikkatli bir şekilde açarak yılan yakalama aparatlarıyla kara yılanı yakalamaya çalıştı. Bu esnada kümes içerisine sıkışan yılan, kümes içerisinden itfaiye erinin üzerine atladı. Bir anlık refleks ile kendisini geri çeken itfaiye eri, yere düşen yılanı yakalayarak yılan kafesine koydu. İtfaiye ekipleri yakaladıkları kara yılanı daha sonra kırsal bir alanda doğaya bıraktı.

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