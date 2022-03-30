Kaçak anne Hiroko Nagai’nin yargılanmasına başlandı! Çaresiz baba: "Kızımı kaçırdılar" | Video

Evlendiği elektronik mühendisi Özgür Çalık ile boşanma sürecinde olan ve 5 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Japon piyanist Hiroko Nagai Çalık’ın yargılanmasına başlandı. Dayakçı anne mazeret sunarak duruşmaya katılmazken çaresiz baba ‘’Kızımı kaçırdılar’’ diyerek isyan etti. Mahkeme, kaçak annenin adresinin araştırılmasına karar vererek davayı erteledi.

Bodrum'da yaşayan elektronik mühendisi 33 yaşındaki Özgür Çalık'ın dünyası boşanma aşamasında olduğu eşinin yaptıklarıyla başına yıkıldı. 2017 yılında evlendiği eşi Japon piyanist Hiroko Nagai, iddiaya göre 5 yaşındaki kızları Asya Sakura Çalık'ı henüz 3 aylıkken kaçırıp 11 ay sonra da para karşılığında geri döndü ce kız çocuğu hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri konuldu. İddiaya göre bir süre sonra Özgür Çalık kızının vücudundaki darp izlerini görünce çılgına döndü ve çocuğuna şiddet uygulayan boşanma aşamasındaki eşi Hiroko Nagai'den şikayetçi oldu.

JAPON ANNENİN YARGILANMASINA BAŞLANDI

Minik kızını hastaneye götürerek darp raporu alan baba Çalık, eşinden şikayetçi olurken, 30 Ocak 2022 tarihinde Hiroko Nagai, yeniden kızını da alarak kayıplara karıştı. Çaresiz babanın şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yütürülen soruşturma kapsamında Hiroko Nagai hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesine müşteki Özgür Çalık ve taraf avukatları katıldı.

''KIZIM HER ŞEYİ ANLATTI''

Duruşmadaki beyanında müşteki Özgür Çalık, ''Biz eşimle boşanma aşamasındayız. Vücudundaki yaralanmayı da annesinden teslim alıp eve geldiğim gün farkettim. Kızıma yaralanmaları sorunca çimenden olduğunu söyledi. Ben üsteleyince ise ağlamaya başladı ve annesiyle anneannesinin vurduğunu söyledi. Çocuğun velayeti bendedir ancak şu anda bende değildir. Kızımı kaçırdılar'' diyerek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

''ANNESİ ÇOCUĞU ALIKOYMAKTA''

Müşteki avukatları ise beyanında çocuğun babaannesinin dinlenmesini istediklerini, babaannenin çocuğun yaralandıktan sonraki beyanlarına ve yaşadıklarına şahit olduğunu, ayrıca çocuğun şu anda annesi tarafından alıkonulduğunu ve annenin şu an dosyadaki adreste olmadığını tespit ettiklerini ve bu hususun araştırılmasını talep ettiklerini belirtti.

BULUNDUĞU ADRES ARAŞTIRILACAK

Duruşma sonu mahkeme, sanığın belirtilen adreste oturup oturmadığının araştırılmasına ve Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sanığın kimlik bilgilerinin sorulması için müzekkere yazılmasına karar vererek davayı erteledi.