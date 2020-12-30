Video Yaşam Kaçak avcılar drone takibinden kaçamadı | Video

Kaçak avcılar drone takibinden kaçamadı | Video

Kaçak avcılar drone takibinden kaçamadı | Video
30.12.2020 | 14:38

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatı türlerini korumak için yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmalarında teknolojiden faydalanıyor.

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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçtiğimiz hafta sonu, Sivas'ta gelen bir ihbarı değerlendiren DKMP ekipleri Divriği İlçe Jandarma Karakolu personelinin de desteğiyle, ihbara konu saha olan Divriği ilçesinde "drone" ile kaçak av takibi gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler neticesinde görüntüde yer alan ve kaçak yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen 4 şahıs "drone" ile takip edilerek Erzincan sınırları içerisinde yakalandı.

Yakalanan 4 kişiye yasadışı avlanmak ve sokak kısıtlamasını ihlalden 18 bin 900 TL ceza kesilerek, beraberlerindeki tüfekler jandarma birimlerine teslim edildi.

Bu olay "drone" ile kaçak av takibi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor. DKMP Genel Müdürlüğü bu şekilde saha denetimleri yapmaya devam edecek.

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