Video Yaşam Kaçak Covid-19 ilaçlarıyla yakalandı! Hepsini satıp piyasaya sürecekti | Video

Kaçak Covid-19 ilaçlarıyla yakalandı! Hepsini satıp piyasaya sürecekti | Video

Kaçak Covid-19 ilaçlarıyla yakalandı! Hepsini satıp piyasaya sürecekti | Video
19.03.2021 | 09:57

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İstanbul Polisi; ülkemize kaçak Koronavirüs İlacı getiren bir kişiyi gözaltına aldı. Operasyon İstanbul Havalimanı’nda düzenlendi. Gülnaz S. isimli Özbekistan uyruklu kişinin durumundan şüphelenen polisler, şüphelinin çantalarını kontrol etti.

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İstanbul Polisi; ülkemize kaçak Koronavirüs İlacı getiren bir kişiyi gözaltına aldı. Operasyon İstanbul Havalimanı'nda düzenlendi. Gülnaz S. isimli Özbekistan uyruklu kişinin durumundan şüphelenen polisler, şüphelinin çantalarını kontrol etti.

Çantaların içerisinde çok sayıda cep telefonu ve ilaç olduğu saptandı. Detaylı incelemelerde farklı marka ve modellerde 50 cep telefonu, 100 miligram ağırlığında 174 adet Covid-19 ilacı ele geçirildiği anlaşıldı. Gülnaz S. gözaltına alındı ve hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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