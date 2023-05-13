Kaçak direksiyon operasyonu… Piyasa değeri 2.5 milyon lira… | Video
İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon lira olan iki bin 485 paket kaçak sigara ve 41 adet gümrük kaçağı araç direksiyonu ele geçirildi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih'te bir adrese kaçak tüttün ve kaçak araç direksiyonu operasyonu yaptı. Sekiz kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon lira olan iki bin 485 paket kaçak sigara, 99 adet kaçak elektronik sigara makinesi ve 41 adet gümrük kaçağı araç direksiyonu ele geçirildi.
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