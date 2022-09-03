Kaçak göçmen başına ceza yediler! 6 kişiye 308 bin 880 lira ceza… | Video

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İstanbul’da “Avrupa Ülkeleri’ne götürülme” vaadiyle 3’er bin dolar ödeme alınan kaçak göçmenlerin saklanmak üzere yerleştirildikleri ve “Şok Evi” olarak adlandırılan 12 adrese baskın yapıldı. 120 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. 12 adres de mühürlendi. Adreslerin sahibi olan altı kişiye kaçak göçmen başına 2 bin 574 liradan toplamda 308 bin 880 lira ceza kesildi.