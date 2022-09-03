Video Yaşam Kaçak göçmen başına ceza yediler! 6 kişiye 308 bin 880 lira ceza… | Video
Kaçak göçmen başına ceza yediler! 6 kişiye 308 bin 880 lira ceza… | Video

Kaçak göçmen başına ceza yediler! 6 kişiye 308 bin 880 lira ceza… | Video

03.09.2022 | 11:21

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İstanbul’da “Avrupa Ülkeleri’ne götürülme” vaadiyle 3’er bin dolar ödeme alınan kaçak göçmenlerin saklanmak üzere yerleştirildikleri ve “Şok Evi” olarak adlandırılan 12 adrese baskın yapıldı. 120 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. 12 adres de mühürlendi. Adreslerin sahibi olan altı kişiye kaçak göçmen başına 2 bin 574 liradan toplamda 308 bin 880 lira ceza kesildi.

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İstanbul Polisi; son üç günde Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece İlçeleri'nde peş peşe seri "Göçmen Kaçakçılığı" operasyonları düzenledi. Yasa dışı yollardan "Avrupa Ülkeleri'ne götürülme" vaadiyle 3'er bin dolar ödeme alınan kaçak göçmenlerin saklanmak üzere yerleştirildikleri "Şok Evi" olarak adlandırılan 12 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 42'si Fas, 70'i Suriye, 4'ü Afganistan, 3'ü Cezayir ve 1'i Pakistan uyruklu olmak üzere toplamda 120 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. 12 adres de mühürlendi. Adreslerin sahibi olan toplamda altı kişiye 308 bin 880 lira ceza kesildi ve haklarında "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan yasal işlem yapıldı. Söz konusu kişilere kaçak göçmen başına iki bin 574 lira para cezası kesildiği ifade edildi. Gözaltına alınan kaçak göçmenler ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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