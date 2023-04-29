Kaçak göçmenleri taşırken yakalandılar… 2’si de tutuklandı… | Video 29.04.2023 | 14:32 İstanbul’da düzenlenen operasyonda “Göçmen Kaçakçılığı” yapan iki kişi yakalandı ve tutuklandı. 12 kaçak göçmen muhafaza altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Avcılar ve Güngören İlçeleri'nde iki farklı operasyon düzenledi. Kaçak göçmenlerin taşındığı iki araçtaki 12 kaçak göçmen muhafaza altına alındı. Araç şoförleri O.Ş. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırından geçmeyi denedikleri, araç şoförleri ile kişi başı iki bin 500 lira karşılığında anlaştıkları, sınırdan geçiş yapamadıkları için aynı araçla İstanbul'a geldikleri belirlendi. "Göçmen Kaçakçılığı" yaptıkları tespit edilen iki kişiye "6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 68 bin 880 lira idari para cezası kesildi. İki araca da el konuldu. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, adliyeye sevk edilen O.Ş. ve H.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.