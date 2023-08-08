Kaçak göçmenleri taşıyan tır sürücüsü tutuklandı | Video
Erzincan’da 64 kaçak göçmenin yakalandığı tırın İran uyruklu sürücüsü tutuklandı.
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