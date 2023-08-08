Kaçak göçmenleri taşıyan tır sürücüsü tutuklandı | Video

Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Akyazı uygulama noktasında polisin yaptığı denetimlerde durdurulan tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 64 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlem yapılmak üzere Erzincan Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine götürüldü. Gözaltına alınan İran uyruklu tır sürücüsü A.H., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.