Kaçak göçmenlerle suçüstü yakalandılar | Video 27.05.2023 | 12:01 İstanbul’da düzenlenen operasyonda iki göçmen kaçakçısı suçüstü yakalandı. 15 kaçak göçmen sınır dışı edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; içerisinde düzensiz kaçak göçmenler bulunan bir aracı Büyükçekmece İlçesi'nde durdurdu. Araçtaki 15 kaçak göçmen, araç şoförü göçmen kaçakçısı O.Y. ve göçmen kaçakçısı organizatör M.B. gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde kaçak göçmenlerin ülkemize kaçak yollardan giriş yaptıkları ve göçmen kaçakçıları ile Avrupa ülkelerine gitmek için üç bin euroya anlaştıkları belirlendi. Kaçak göçmenler sınır dışı edildi. İki göçmen kaçakçısına 86 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Suçta kullanılan bir minibüse ve araçta bulunan 18 uyku tulumu ile bir seyyar merdivene el konuldu. İki göçmen kaçakçısı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.