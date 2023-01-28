Kaçak 'insan saçları' gümrüğe takıldı | Video

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 4 valiz dolusu piyasa değeri 800 bin TL olan gerçek insan saçı ele geçirildi.