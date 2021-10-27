Video Yaşam Kaçak nargile tütünü operasyonu; 16,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi | Video
Kaçak nargile tütünü operasyonu; 16,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi | Video

Kaçak nargile tütünü operasyonu; 16,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi | Video

27.10.2021 | 09:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 01:59
Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 27.10.2021 | 10:53
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 04:24
Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 27.10.2021 | 10:25
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar 03:13
İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: "Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar" 27.10.2021 | 10:25
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 00:33
Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 27.10.2021 | 10:31
Gelen su faturası dudak uçuklattı! İSKİ’den aldıkları cevap karşısında şaşkına döndüler | Video 02:14
Gelen su faturası dudak uçuklattı! İSKİ'den aldıkları cevap karşısında şaşkına döndüler | Video 27.10.2021 | 10:25
Damat düğünde dehşet saçtı: 2 yaralı 01:20
Damat düğünde dehşet saçtı: 2 yaralı 27.10.2021 | 10:17
Konya’da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü 01:04
Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü 27.10.2021 | 10:17
Bu da 2 buçuk metrelik piton döner 03:49
Bu da 2 buçuk metrelik "piton döner" 27.10.2021 | 10:05
Beylikdüzü’nde TIR’a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video 00:19
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video 27.10.2021 | 09:41
Güngören’de yankesicilere operasyon | Video 01:21
Güngören'de yankesicilere operasyon | Video 27.10.2021 | 09:41
Kaçak nargile tütünü operasyonu; 16,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi | Video 01:58
Kaçak nargile tütünü operasyonu; 16,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi | Video 27.10.2021 | 09:41
Küçük Hasan’a polislerden duygusal sürpriz 01:27
Küçük Hasan'a polislerden duygusal sürpriz 27.10.2021 | 09:49
Şanlıurfa’da iki grup birbirine girdi: 5 yaralı 02:54
Şanlıurfa'da iki grup birbirine girdi: 5 yaralı 27.10.2021 | 09:40
Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü | Video 05:07
Sokak düğününde ortalık savaş alanına döndü | Video 27.10.2021 | 09:38
Otomobili çizildi diye kapıcıyı böyle öldürdü! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı | Video 01:19
Otomobili çizildi diye kapıcıyı böyle öldürdü! Şoke eden görüntüler ortaya çıktı | Video 27.10.2021 | 09:39
Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 00:53
Devrilen tır otoyolu kapattı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 27.10.2021 | 09:27
Sultangazi’de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada 00:38
Sultangazi'de kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada 27.10.2021 | 09:28
İstanbul’da helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması | Video 05:24
İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması | Video 27.10.2021 | 09:11
Hastanede güvenlik görevlilerine saldırı kamerada | Video 02:42
Hastanede güvenlik görevlilerine saldırı kamerada | Video 27.10.2021 | 09:02
Metrelerce yüksekten aracın üzerine düşen genç kız yaralandı 01:25
Metrelerce yüksekten aracın üzerine düşen genç kız yaralandı 27.10.2021 | 08:59

İstanbul'da düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda piyasa değeri 7 milyon 500 bin TL'yi bulan 16 ton 500 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 10 kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TIR'lar ile İstanbul'a getirdikleri TAPDK bandrolsüz nargile tütünlerini ihracat malı süsü vererek sahte irsaliyeyle Başakşehir'de bir depoda stokladıkları ardından da piyasaya sürdükleri ihbarını alarak harekete geçti.

Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçelerinde 4 depo, bir iş yeri, 2 kamyonet ve bir TIR'a ait dorseye yapılan eş zamanlı baskında piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olan 16 ton 500 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli ise gözaltına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA